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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

سيدة الدقهلية  واقعة تجردت فيها الأم من جميع معالم الإنسانية ومشاعر الأمومة، إذ فوجئ الجميع في إحدى شوارع مدينة السنبلاوين بطفلة لم تتخطى الثلاث سنوات من عمرها تُلقى فجاة من شرفة المنزل ليتسائل المارة عما حدث للصغيرة وسبب سقوطها المفاجئ.

 

في مشهد قاس.. لماذا ألقت سيدة الدقهلية بابنتها من البلكونة؟


بعد الإطمئنان على الطفلة الصغيرة، وجهت خالة الطفلة  البالغة من العمر 25 عام، اتهام لـ شقيقتها - والدة الصغيرة -  بإلقاء ابنتها من شرفة الطابق الثاني، وأثناء التحقيق معها أتضح أن الأم أقدمت على فعلتها بداعي إسكات الصغيرة بعد أن على صراخها وبكاؤها كثيرًا.

دعارة

بعد القبض على الأم البالغة من العمر 22 عام تبين أنه سبق اتهامها في قضية تبديد، والقضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين « دعارة»، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

ولمتابعة المزيد حول واقعة سيدة الدقهلية التي ألقت بطفلتها من البلكونة .. تابع الفيديو جراف التالي:

سيدة الدقهلية الام السنبلاوين بطفلة الثلاث سنوات من عمرها شرفة المنزل

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