أخبار السيارات| كيا سبورتاج 2024 الـ SUV تقترب من 2 مليون جنيه..نصائح لـ شحن بطارية سيارتك الكهربائية بنجاح خلال الصيف

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من فئات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بسهولة، وتتنوع تلك الفئات ما بين السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، وتتميز الإصدارات المستعملة بتوافر قطع غيارها ، وسهولة صيانتها بأسعار في متناول الجميع ومنهم الشباب .

مر سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية بالعديد من الأزمات، أثرت تلك الأزمات علي توافر جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء الموزعين، ولكن رغم تلك الصعوبات إلا أن السوق المصري للسيارات الجديدة توافر به جميع طرازات السيدات الجديدة منها السيدان والهاتشباك والكروس اوفر.

تتوالي زيادات أسعار طرازات السيارات الجديدة، وحتي الآن لم تتوقف ولم يستقر سوق السيارات علي أسعار جديدة ثابتة لجميع الموديلات ومنها ، الـ SUV ، والسيدان، والهاتشباك، وذلك بسبب المشاكل التي شهدها ذلك القطاع عالميا، نتيجة عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار .

انتشرت السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية بين مختلف دول العالم بشكل غير مسبوق، واتجه الكثير من المواطنين الي شراء السيارات التي تعمل بـ الطاقة الكهربائية، وذلك لأنها تتميز بعدم إنتاجها لعوادم السيارات المضرة بالصحة والبيئة واستخدامها للطاقة النظيفة " الكهربائية".

تداولت أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري للسيارات موديل 2023، وشهدت ارتفاعات بالأسعار لم نرها من قبل نتيجة عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي، وجاءت تلك الأزمات بسبب قلة بعض الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات ومنها الرقائق الإلكترونية، بالإضافة الي عدم استقرار صرف الدولار .

شارك وكيل كينج لونج للميكروباصات بـ مصر في مبادرة إحلال السيارات بمصر، التي أطلقتها الحكومة المصرية من اجل استبدال السيارات المتقادمة والمستعملة بسيارات جديدة، والان يتم تقديم ميكروباصات داخل المبادة لرفع الأعباء عن المصريين ومساعدتهم في الحصول الي سيارات جديدة بدلا من المستعملة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك حدث علي مستوي جميع أسواق العالم، نتيجة التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وعدم استقرار سعر صرف الدولار.