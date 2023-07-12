عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيا سبورتاج 2024 الـ SUV تقترب من 2 مليون جنيه..نصائح لـ شحن بطارية سيارتك الكهربائية بنجاح خلال الصيف

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من فئات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بسهولة، وتتنوع تلك الفئات ما بين السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، وتتميز الإصدارات المستعملة بتوافر قطع غيارها ، وسهولة صيانتها بأسعار في متناول الجميع ومنهم الشباب .

مر سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية بالعديد من الأزمات، أثرت تلك الأزمات علي توافر جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء الموزعين، ولكن رغم تلك الصعوبات إلا أن السوق المصري للسيارات الجديدة توافر به جميع طرازات السيدات الجديدة منها السيدان والهاتشباك والكروس اوفر.

تتوالي زيادات أسعار طرازات السيارات الجديدة، وحتي الآن لم تتوقف ولم يستقر سوق السيارات علي أسعار جديدة ثابتة لجميع الموديلات ومنها ، الـ SUV ، والسيدان، والهاتشباك، وذلك بسبب المشاكل التي شهدها ذلك القطاع عالميا، نتيجة عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار .

انتشرت السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية بين مختلف دول العالم بشكل غير مسبوق، واتجه الكثير من المواطنين الي شراء السيارات التي تعمل بـ الطاقة الكهربائية، وذلك لأنها تتميز بعدم إنتاجها لعوادم السيارات المضرة بالصحة والبيئة واستخدامها للطاقة النظيفة " الكهربائية".

تداولت أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري للسيارات موديل 2023، وشهدت ارتفاعات بالأسعار لم نرها من قبل نتيجة عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي، وجاءت تلك الأزمات بسبب قلة بعض الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات ومنها الرقائق الإلكترونية، بالإضافة الي عدم استقرار صرف الدولار .

شارك وكيل كينج لونج للميكروباصات بـ مصر في مبادرة إحلال السيارات بمصر، التي أطلقتها الحكومة المصرية من اجل استبدال السيارات المتقادمة والمستعملة بسيارات جديدة، والان يتم تقديم ميكروباصات داخل المبادة لرفع الأعباء عن المصريين ومساعدتهم في الحصول الي سيارات جديدة بدلا من المستعملة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك حدث علي مستوي جميع أسواق العالم، نتيجة التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وعدم استقرار سعر صرف الدولار.

ميتسوبيشي لانسر كيا اكسيد 2024 كيا اكسيد 2024 الهاتشباك كيا سبورتاج 2024 كيا سبورتاج 2024 الـ SUV نصائح لـ شحن بطارية سيارتك كورولا ميكروباصات كينج لونج 2023 كينج لونج 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كهربا يستقبل هدية من النادي الأهلي.. ويعلق: الأحلى في الدنيا

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات | اسعار كيا سبورتاج واكسيد موديل 2024 في مصر.. اسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة .. 5 سيارات دفع رباعي "زيرو" بالسوق المصري

أخبار السيارات.. رجل يقتحم معرض مركبات بالإمارات بحقيبة أموال.. تدابير للحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

أخبار السيارات | سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" من ميتسوبيشي ..أسعار كيا سبورتاج موديل 2023..5 سيارات يابانية زيرو تبدأ من 399 ألف جنيه

أخبار السيارات| سعر شانجان CS55 العائلية 2024 بمصر.. مواصفات أستون مارتن DB12 الرياضية

أخبار السيارات | السعر الجديد لأرخص MG في مصر.. بأقل سعر اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك.. قائمة بأسعار سيارات بيجو 2023

أخبار السيارات | أحدث أسعار شيري 2023 في مصر .. أرخص هيونداي موديل 2024 .. 5 عربيات صينية «زيرو» تبدأ من 420 ألف جنيه

أخبار السيارات|سعر شيفروليه البيك أب 2023.. وخطوات شراء سيارة مستعملة بدون عيوب

أخبار السيارات| سعر BMW X1 في السوق المصري.. علامات تلف رولمان البلي ووظيفته.. رام 3500 بتعديلات تراك هاوس

ترشيحاتنا

زيلينسكي: تحقيق النصر يتطلب عضويتنا بـ الناتو

وزارة الصحة تثير تساؤلات المواطنين بشأن صور شخصية للفنان محمد فؤاد

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

البيت الأبيض يعلن إختراق الحاسبات الحكومية والسيطرة عليها

لأول مرة منذ 18 عاما .. أبو مازن يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلي

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فيديو

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ