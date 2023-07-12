تحرير 10 محاضر تموينية في حملة على الأسواق والمحلات بالشيخ زويد

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة مراقبة مشتركة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن،

حيث أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخالفين ،بناء على تكليفات وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، أن الحملة تمت بالاشتراك مع إدارة تموين الشيخ زويد، للمرور على الأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، وعدم حمل شهادة صحية، وتم عمل معاينة مشروع جمعيتي لأحد المستفيدين وجارى توالى الحملات التموينية على مستوى المحافظة

وفي نفس السياق..اعادة إدارة تموين الحسنة تشغيل محطة جديدة للوقود بقرية الجفجافة ،تيسيرا على المواطنين ولتوفير المواد البترولية لهم وتمت معايرة الأرصدة والتأكد من إعلان أسعار المواد البترولية والالتزام بها.

