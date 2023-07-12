بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مكان الدرع القديم للدوري المصري بعد صناعة درع جديد.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رابطة الأندية :رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم، لقد كان درع الدوري العام أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية. ".



كشف أحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية، عن تغيير شكل درع الدوري الممتاز في النسخة الحالية، وهذا بالتتسيق مع الشركة الراعية "برزنتيشن".

وأضاف دياب خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قرعة الدوري الممتاز، أن الفائز بالموسم الحالي سيتم تسليمه الدرع الجديد بدلاََ من الدرع القديم الذي تسلمه الزمالك هذا الموسم.

وتابع: أشكر الشركة المتحدة القائمة على بث الدوري بشكل ممتاز، والشركة الراعية "برزنتيشن" التي تقوم دائماََ بدعم الرابطة والاندية.