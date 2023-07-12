الرئيس الأوكراني: كييف لن تكون عضوا في الناتو طالما استمرت الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إننا في ظروف تجعل البقاء على قيد الحياة مهم جدا لنا ولشركائنا.

وأضاف زيلينسكي: «ندفع ثمنا باهظا وهي حياتنا وعلينا أن نواجه أي عدوان، ونحن شعب نعي جيدا أن شركائنا يساعدوننا بالأسلحة لاستمرار الدفاع عن أراضينا، ونفهم أن بعضهم يخشى التحدث عن عضويتنا الآن في الناتو لأنه لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة».

وأوضح زيلينسكي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالأمين العام لحلف الناتو، أن أوكرانيا تقاتل وتفهم أننا لن نكون عضوا في الناتو طالما استمرت الحرب في بلدنا.

توقف الحرب

ولكن الإشارات والتصريحات مهمة جدا حول أن أوكرانيا دولة من الممكن أن تصبح عضوا في الحلف وقتما تكون الشروط متوفرة، لذلك بعد توقف الحرب على أرضنا ويكون هناك أمن.