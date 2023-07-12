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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس..تفاصيل

صدى البلد

اعتقلت قوات الأحتلال الإسرائيلية نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بيكرات ،اليوم الأربعاء، من منزله بمدينة القدس.

وقالت مصادر فلسطينية أن الاعتقال هو تمهيد لإبعاده عن مدينة القدس، بعد دخول قرار ابعاده عن القدس للصفة حيز التفيذ، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وأعتقلت قوات الأحتلال الإسرائيلي من الشيخ بكيرات من منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس الشرقية إلى أحد المعتقلات".

وأصدرت سلطات الاحتلال بحسب المقربين من الشيخ بيكرات قرار بإبعاده عن مدينة القدس لكنه رفض وجلس في منزله.

والجدير بالذكر أن االأحتلال الإسرائيلي أصدر أكثر من 23 قرار بأبعاد الشيخ عن مدينة القدس منذ عام 2001.
كما قامت قوات الاحتلال بأحتاجزه أكثر من 13 مرة بسبب أنشطته وتصرياحته المدافعة عن مسجد الأقصى.

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