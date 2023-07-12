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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحقيقة المرة.. جنرال أمريكي ينهي آمال أوكرانيا في الانتصار بالحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، إن أوكرانيا لن تتمكن من كسب الصراع مع روسيا بأي شكل من الأشكال.

وحسب موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، قال ديفيس: “الحقيقة المرة هي أنه لا الآن ولا في المستقبل المنظور لا توجد طرق حقيقية للانتصار العسكري لأوكرانيا، بغض النظر عن عدد الطائرات والدبابات والصواريخ التي يمكن للغرب توفيرها".

وأضاف: “تبين أن هجوم الجيش الأوكراني كان فشلا ذريعا، حيث وجه الجيش الروسي ضربة قوية للقوات الأوكرانية التي دربها الناتو بمساعدة خطوط دفاع قوية”.

وقال ديفيس: “لن يتمكن نظام كييف من الفوز على روسيا، ولن تؤدي محاولاته لتحقيق ذلك إلا إلى حقيقة أنه سيتم إلقاء المزيد من دماء الأوكرانيين في ساحة المعركة”.

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وأوضح أنه "في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على استدعاء مئات الآلاف من القوات الإضافية، وما إذا كان الغرب سيكون قادرا على إنتاج مثل هذا العدد من المركبات المدرعة، وما إذا كان هذا سيغير نتيجة الصراع".

روسيا أوكرانيا

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