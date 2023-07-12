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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التجديف بالقوارب في الشوارع.. الفيضانات تحاصر ولاية أمريكية

فيضانات امريكا -
فيضانات امريكا - أرشيفية

انحسرت مياه الفيضانات في مدن وبلدات فيرمونت بالولايات المتحدة التي ضربتها عاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، مما سمح للمسؤولين بالتركيز على التعافي من كارثة حاصرت السكان في المنازل، وأغلقت الطرق وخنقت الشوارع والشركات بالطين والحطام.

وفي العاصمة مونبلييه ، حيث غمر نهر وينوسكي المتضخم الشوارع يوم الثلاثاء ، قال المسؤولون إن مستويات المياه في أحد السدود المنحدرة تبدو مستقرة.

وقال بيل فريزر، عمدة مدينة مونبلييه، “يبدو أنه لن يخرق. هو جيد. إن هذا أقل شيء يجب أن نمتلكه على الموقد الأمامي”.

قال فريزر إن “السد لا يزال مصدر قلق مستمر، لكن مع انحسار المياه، تحولت المدينة إلى وضع التعافي. ومن المتوقع أن يبدأ موظفو الأشغال العامة يوم الأربعاء في إزالة الطين والحطام في وسط المدينة وستبدأ عمليات التفتيش على المباني حيث تبدأ الشركات في تنظيف ممتلكاتها”.

وصلت العاصفة بطيئة الحركة إلى نيو إنجلاند بعد أن ضربت أجزاء من نيويورك وكونيتيكت يوم الأحد.

وتعرضت المدن في جنوب غرب نيو هامبشاير لفيضانات غزيرة وانجراف طرق، ومن المتوقع أن يصل نهر كونيتيكت إلى قمة مرحلة الفيضان يوم الأربعاء في هارتفورد والبلدات الواقعة في الجنوب.

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وفي عاصمة ولاية فيرمونت، كانت المياه البنية من وينوسكي تحجب المركبات وجميع عدادات مواقف السيارات ما عدا قمم مواقف السيارات على طول الشوارع التي تصطف على جانبيها واجهات المحلات المبنية من الطوب التي غمرت المياه الطوابق السفلية والأرضية السفلية.

وشق بعض سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8000 نسمة طريقهم عبر المياه حتى الخصر؛ وقام آخرون بالتجديف بالزوارق والتجديف على طول الشوارع الرئيسية لاستطلاع المشهد.

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