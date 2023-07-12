بمناسبة الذكري العاشر لـ الحزام والطريق..الصين تعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن منتدى قمة التعاون الدولي الثالث "الحزام والطريق" سيعقد هذا العام، ومن جانبها ستحافظ الصين علي التواصل مع الجميع بهذا الشأن.

وأضاف وانج، عقدت الصين في عامي 2017 و 2019، نظمت الصين منتدي قمة التعاون الدولي "الحزام والطريق". حيث تمت دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بكين لحضور حفل افتتاح المنتدى وألقى كلمة.

وتابع، يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وستستضيف الصين قمة هذا العام أيضا.

وأوضح الجانب الصيني أن جميع الأطراف مرحب بها للمشاركة في أنشطة المنتدى وتمهيد الطريق بشكل مشترك للسعادة التي تعود بالفائدة على العالم على نطاق أوسع وأكثر.