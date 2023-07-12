اقتربت من حدود موسكو.. مقاتلة روسية تعترض طائرة بوسيدون النرويجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة "ميج-31" روسية اعترضت طائرة نرويجية من طراز "بوسيدون بي 8 آ"، بعد اقترابها من الحدود الروسية.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، ذكرت الدفاع الروسية أنه تم رصد طائرة دورية من طراز "بوسيدون بي 8 أ" تابعة لسلاح الجو النرويجي بالقرب من حدود روسيا فوق بحر بارنتس.

وأضافت أنه على الفور تم إطلاق المقاتلة "ميج-31"، من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي للتعرف واعتراض الطائرة.

وبعد اقتراب المقاتلة الروسية، استدارت الطائرة التابعة للقوات الجوية النرويجية وبدأت في الابتعاد عن الحدود الروسية. ولم تكن هناك انتهاكات لحدود الدولة.