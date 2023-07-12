هروح أنا ‏أشرب لبن.. خطوبة طفلين بعمر الـ13 عاما تثير السخرية

‏ ‏نقلا عن الفضائية العربية، ‏فإن السخرية والجدل لحقت خلال الأيام الماضية صورا لطفل وطفلة يبلغان من العمر 13 عام والسبب هو إعلان خطوبتهما.

وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن ‏الصور انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ‏الصور سخرية كبيرة بين المتابعين الذين وجدوا أنفسهم قد ‏كبروا والتعليقات تراوحت بين ‏الساخر والمستغرب ‏من الإعلان الغريب عن الخطوبة فيما كان ‏السن الصغير أحد أهم هذه الأسباب.

‏التعليقات الساخرة

وأضاف التقرير، انهالت ‏التعليقات الساخرة من خطوبة ‏الطفلين، فقال مستخدم "‏مبروك يا عريس وأنا هروح ‏اشرب لبن".