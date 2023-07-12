هروح أنا ‏أشرب لبن.. خطوبة طفلين بعمر الـ13 عاما تثير السخرية

نقلا عن الفضائية العربية، فإن السخرية والجدل لحقت خلال الأيام الماضية صورا لطفل وطفلة يبلغان من العمر 13 عام والسبب هو إعلان خطوبتهما.
وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن الصور انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الصور سخرية كبيرة بين المتابعين الذين وجدوا أنفسهم قد كبروا والتعليقات تراوحت بين الساخر والمستغرب من الإعلان الغريب عن الخطوبة فيما كان السن الصغير أحد أهم هذه الأسباب.
التعليقات الساخرة
وأضاف التقرير، انهالت التعليقات الساخرة من خطوبة الطفلين، فقال مستخدم "مبروك يا عريس وأنا هروح اشرب لبن".