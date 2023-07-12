استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة المخلفات بحرم السكة الحديد

استجاب محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لشكاوي المواطنين، التي وردت خلال الأيام الماضية بشأن انتشار القمامة على حرم السكة الحديد بمناطق( الضاهرية باكوس، غبريال، سيدى بشر، العصافرة ، المندرة).

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المسئولة بسرعة إزالة المخلفات المتراكمة على حرم السكة الحديد بالمناطق السابق ذكرها، لافتا إلى أنه تمت إزالة ما يقرب من ٧٠ طن مخلفات من حرم السكة الحديد خلال الأيام الماضية.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين وتعمل على الاستجابة السريعة لمطالبهم.