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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يسجل كلمة بدفتر الشخصيات الهامة بمتحف الحزب الشيوعي الصيني ببكين

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، زيارة المتحف ومعرض تأريخ الحزب الشيوعي الصيني في العاصمة بكين؛ وهو معرض يروي تاريخ الحزب منذ نشأته عام 1921 وحتى الآن بعد مرور 102 عامً علي أقدم حزب في العالم .

وجاء ذلك خلال مشاركة حزب المصريين الأحرار النسخة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني" الحاكم" وأحزاب الدول العربية والمقرر انعقاده بدولة الصين الشعبية خلال يومي 13-14 يوليو الجاري.

وجاء ذلك بدعوة رسمية لمشاركة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للنسخة الرابعة علي التوالي، وأناب عنه للحضور رائد مقدم عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم.

وقال رائد مقدم، ممثل الحزب في المؤتمر والزيارة، إن المعرض التاريخي للحزب الشيوعي الصيني يضم تاريخ ماو تسي تونغ الزعيم الصيني الكبير واعلانه في مطلع  أكتوبر  عام 1949 جمهورية الصين الشعبية، وهرب القوميون إلى جزيرة تايوان حيث شكل شيانغ كاي شيك حكومة في تايبيه.

وأضاف"مقدم"ممثل حزب المصريين الأحرار في مؤتمر الحوار الصيني، أن المتحف يحتوي بانوراما عن المسيرة العظيمة التي سار فيها ماو تسي تونغ وأعوانه حوالي 6000 كيلومتر علي مدار 3 سنوات حتي وصل الريف الصيني وتوفي نحو 80 ٪من جيشه؛ وما تلاها من بداية جديدة لتكوين جيشه العظيم ثم زحف علي العاصمة واسقط خصومه وبدا النهضة العظيمة لدولة الصين .

 

وأوضح أن المتحف يحتوي مسيرة الزعيم الصيني الجديد شي جين بينغ وكيف أحدث طفرة تطوير للحزب الشيوعي وصعد من خلاله بدولة الصين حتي أصبحت الإقتصاد الثاني علي مستوي العالم .

وفي ختام الزيارة التفقدية وقع رائد مقدم عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس حزب المصريين الأحرار كلمة بالإنابة عن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في دفتر حضور الشخصيات الهامة للمعرض ووثق تمنياته وتمنيات حزب المصريين الأحرار رئاسة وأعضاء، استمرار الازدهار والتوفيق للحزب الشيوعي الصيني و دولة الصين الصديقة.

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