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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من أوكرانيا ضد القائد السابق لأسطول البحر الأسود الروسي

أوكرانيا
أوكرانيا

قال جهاز الأمن الأوكراني، يوم الأربعاء، إن القائد السابق لأسطول البحر الأسود الروسي، إيجور أوسيبوف، اتهم غيابيا بانتهاك قوانين وأعراف الحرب.

وجاء في بيان نُشر على قناة جهاز الأمن الأوكراني علي “تليجرام”: "قامت دائرة الأمن بجمع أدلة جديدة على إدانة القائد السابق لأسطول البحر الأسود الروسي، إيجور أوسيبوف، المتورط في قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

ويتهم جهاز الأمن الأوكراني، أوسيبوف بزعم تنظيم هجوم جوي على فينيتسا في 14 يوليو 2022.

واتهم أوسيبوف غيابيًا بـ "انتهاك قوانين وأعراف الحرب".

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ووفقا لجهاز الأمن الأوكراني، سبق أن اتهم أوسيبوف بالتعدي على وحدة أراضي أوكرانيا وشن حرب عدوانية.

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