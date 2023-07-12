عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إلزام شركة استيراد بسداد 21 مليونا و524 ألف جنيه.. تفاصيل

صدى البلد

 تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير ادارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه وأحمد محمد عبد الحافظ أعضاء ادارة الشئون القانونية من الحصول على حكم نهائي في المحضر رقم ٧٥ لسنة ۲۰۰۹ جمرك نويبع قضية رقم ۷۲۱ لسنة ۲۰۰۹ جنح نويبع والمستأنفة برقم ۲۳۱۱ لسنة ۲۰۱۰ جنوب سيناء والطعن بالنقض رقم ٥٣٦٣ لسنة ١٣ ق بجلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲ ضد شركة ا . ل بإلزام الشركة بسداد مبلغ ٢١ مليون و٥٢٤ ألف و ٦٩٠جنيهاً والحكم نهائي واجب النفاذ، فى إطار تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك. 


حيث قامت الشركة باستيراد شحنة تليفزيونات من الأردن بالبيانين الجمركيين رقمى ١٦٥٩ لسنة ٢٠٠٦ و١٧٩٣ لسنة ٢٠٠٧ وارد نهائى جمرك نويبع وأقرت الشركة بأن البضائع منشأ أردني للإستفادة من الإعفاء طبقا لإتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقدمت بمستندات تفيد بأن التلفزيونات منشأ أردني وتم الأستعلام ومخاطبة مكتب التمثيل الدبلوماسي الأردنى فأفاد بأن المنشأ صينى وليس أردنى بما يفيد قيام الشركة بمحاولة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66/1963 ولائحته التنفيذية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كهربا يستقبل هدية من النادي الأهلي.. ويعلق: الأحلى في الدنيا

ترشيحاتنا

أحمد السجيني يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

زيلينسكي: تحقيق النصر يتطلب عضويتنا بـ الناتو

وزارة الصحة تثير تساؤلات المواطنين بشأن صور شخصية للفنان محمد فؤاد

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

البيت الأبيض يعلن إختراق الحاسبات الحكومية والسيطرة عليها

لأول مرة منذ 18 عاما .. أبو مازن يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فيديو

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ