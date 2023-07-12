باحث سياسي: أوروبا تنهار داخليًا بسبب التضخم الناتج عن حرب أوكرانيا

قال الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي، إن الصراع في أوروبا يتضح رويدا رويدا أنه بين الغرب وأمريكا وبين الصين وروسيا كوريا الشمالية، فبالتالي تتخذ الدول مواقف صلبة في المواجهة.

وأوضح حميد خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اتهام أمريكا بأنها لا تريد الحل الدبلوماسي في أوكرانيا، هو اتهام مبني على أسس.

وتابع أنه في بداية الأزمة، كانت هناك فرصة للجلوس والتفاوض، حتى هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق، قال في بداية الحرب "اجلسوا مع بوتين"، فهو يدرك أن الأمر لن يحل بالحرب بل بالتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة.

استمرار الحرب

وأكد أن الغرب بدا ظاهرا أنه لا يريد أن تتوقف الحرب، ولكن مع طول أمد الحرب أصبحت أوروبا تعاني من التضخم، وتنهار داخليا، وحتى أمريكا أصبحت مثقلة بالديون التي لا قبل لأحد بها، لكن الغرب يريد استمرار الحرب دون أن يكون طرفا فيها.

