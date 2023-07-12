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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابتكار أدوية مسكنة من مخلفات الورق.. ما القصة؟

ادوية مسكنة
ادوية مسكنة

يستخدم النفط في صناعات متعددة منها صناعة الأدوية بينما توصل باحثون الى استخلاص أدوية يمكن انتاجها من مخلفات ونفايات صناعة الورق. 
 

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وبحسب تقرير نشره موقع “ساينس الرت” نجح الفريق في جامعة «باث» البريطانية، في ابتكار طريقة جديدة لصنع اثنين من أكثر مسكنات الألم شيوعاً «الإيبوبروفين» و«الأسيتامينوفين» المعروف باسم «باراسيتامول»، وذلك بالاعتماد على مركب كيميائي موجود في أشجار الصنوبر ويمكن الحصول عليه من مخلفات ونفايات صناعة الورق.
 

وتعتمد الطريقة التي استخدمها فريق تيبيتس على ما يُعرف بـ«تفاعلات التدفق المستمر»، لأن التفاعلات الكيميائية تحدث باستمرار وليس على دفعات، وتعمل مثل حزام ناقل للمواد الكيميائية، وفقاً للتقرير.

وأوضح الخبير الكيميائي البريطاني، جوش تيبيتس، الذي يقود الأبحاث أن ذلك المركب المستخرج من نفايات الورق يطلق عليه اسم «بيتا بينين»، وهو يأتي من زيت «التربنتين».

وأشار تيبيتس إلى أن الباحثين تمكنوا من صنع العديد من المواد الكيميائية المفيدة الأخرى من زيت «التربنتين»، بما في ذلك تلك التي يمكن تطويرها إلى منتجات التنظيف وأدوية مرضى الربو وعقاقير حاصرات «بيتا»، التي تستخدم لمعالجة حالات معينة من أمراض ضغط الدم المرتفع.

ولفت تيبيتس إلى أن هناك حاجة إلى سلسلة من التفاعلات التي تمت معايرتها بعناية للانتقال من «بيتا بينين» إلى مركبات وسيطة لـ«الأسيتامينوفين» و«الإيبوبروفين».

وأشار إلى أن الأبحاث لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل الاستفادة منها بشكل تجاري، مشدداً على أنها قد تكون أكثر تكلفة من أساليب الصناعة التي تعتمد على النفط الخام.

 

أدوية الورق صناعة الادوية

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