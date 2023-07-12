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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج القيادي في العلاقات العامة والإعلام بالغربية يواصل فعالياته

الشباب والرياضة بالغربية
الشباب والرياضة بالغربية

تواصل، اليوم، مديرية الشباب والرياضة، رابع فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة اكثر من ١٥٠ متدرب بحضور الأستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس، والأستاذ وائل شاهين مساعد المنسق العام بالدلتا والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، الأستاذة إيمان أنيس مدير اداره العلاقات العامة والإعلام وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

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أشار، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن العلاقات العامة هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهي تمتلك دور أساسي في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع، كما وجه الشكر لجميع القائمين علي التنفيذ لتلك التدريبات.

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أوضح الأستاذ الدكتور محمد غرابة استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية ومدير العلاقات العامة بجامعة طنطا سابقاََ، أن موظف العلاقات العامة مهمته الأساسية والرئيسية، والتي يكون مكلف بها في الأساس، هي التحدث بإسم الشركة، وذلك سواء داخل الشركة بين موظفي الشركة، أو خارج الشركة بين المؤسسات الأخرى، وأيضا يتواصل مع الصحفيين والأعلام، لبث صورة المؤسسة وتوضيح الأعمال التي تقوم بها.

كما أضاف أن من مهامه الأساسية أنه يكون على دارية تامة بكل التطورات في وسائل الإتصال، وذلك يكون مع الأقسام الداخلية في المؤسسة، وأن يكون على تواصل تام مع كل موظفين المؤسسة، لأنه حلقة الوصل بين المدير والموظفين داخل المؤسسة، وأيضا خارج المؤسسة مع المؤسسات الأخرى.

ومن أهم مهامه أيضا أنه يجب أن يعمل جيدا على رقابة كلا من أدوات التواصل داخل المؤسسة، لأنه الوجهة الأساسية للمؤسسة، وذلك مثل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وأيضا كل وسائل الصحافة، سواء نشرات أو مجلدات، وذلك لكي يكون على دراية تامة بكل ما يحدث عن الشركة خارجيا.

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وعلى جانب آخر، وبحضور الاستاذ الدكتور وليد العشري استاذ مساعد بقسم الصحافه بكليه التربيه النوعيه، والذى تحدث عن أن الأخبار تمثل جانبا مهما في عالم الإعلام في عالمنا المعاصر, وتبقى على الدوام السبيل الفاعل في متابعة الأحداث وتطوراتها في ذلك الكم الهائل منها الذي تتجاذبه وسائل الاتصال بمختلف أشكالها حيث يمثل (الخبر) عنصرا أساسيا في تلك العملية الإعلامية, سواء في مجال الصحافة أو الإذاعة او قنوات التلفزة وشبكات البث الفضائي، مضيفاً ان هناك انواع الخبر الصحفي :النوع الأول ” التقرير الإخباري “النوع الثاني “الربورتاج”النوع الثالث “المقابلات الصحفية” النوع الرابع “السبق الصحفي “.

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كما تناول الاستاذ سمير مهنا الخبير الإعلامي إنَّ صناعة الأخبار وأساليب إعدادها وإخراجها قد شهدت تطورا كبيرا في سنوات العقد الأخير من القرن الماضي, وقد امتد هذا التطور ليشمل لغة الخبر وطريقة صياغته وتحريره وقوالبه والشكل الذي يصل به إلى المتلقي. لذلك فقد اولى الباحثون, ومازالوا, هذا الموضوع أهمية خاصة انسجاما مع تلك التطورات الكبيرة التي تشهدها الصحافة في نظرتنا إليها كعلم وفن وصناعة.

كما أشار الدكتور محمد شلبي ، منسق عام الدلتا بالمجلس، أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق 16 يوليو   ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.

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إدارة العلاقات العامة التربية الرياضية التحالف الوطني للعمل الأهلي الشباب والرياضة بالغربية الشباب والرياضة العلاقات العامة والإعلام العلاقات العامة الوطني للعمل الأهلي

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