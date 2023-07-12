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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة تصفيات المشروع الوطني للقراءة

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، لجنة تصفيات المشروع الوطني للقراءة (الطالب المثقف - المعلم المثقف) المنعقدة للمستهدفين الحاصلين على المراكز الأولى من إدارتيّ الداخلة وبلاط التعليميتين. 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين. 

ولفت إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه، وتتضمن لجنة التقييم توجيه عام المكتبات وتوجيه عام اللغة العربية

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