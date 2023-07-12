باحث في العلاقات الدولية: إذا توقف دعم الناتو لأوكرانيا ستختفي من الوجود

قال الدكتور سعيد سلام الباحث في العلاقات الدولية، إنه يجب أن نضع المصطلحات في مكانها بشكل صحيح، فما يجري في أوكرانيا هو غزو روسي شامل في محاولة لاحتلال أوكرانيا ومسحها من الوجود، لذلك الجانب الأوكراني يدافع عن نفسها أمام هذه الحرب الشاملة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأوكراني قال بشكل واضح أن ما يجري هو عملية دفاع عن النفس، وسوف يستمر حتى تحرير كل الأراضي عسكريا.

وأوضح أن الأمين العام لحلف الناتو قال إن الحرب ستتوقف حين يسحب بوتين قواته، لكن دعم الغرب لأوكرانيا إذا توقف ستختفي أوكرانيا من الوجود، وأغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت هذا العدوان الروسي، إذن الدعم هو للدفاع عن النفس فقط.

لا أحد يعرف متى تنتهي الحرب

ولفت إلى أن كل تصريحات قادة الحلف تؤكد على انضمام أوكرانيا للحلف لكن بعد انتهاء الحرب، ولا أحد يعرف متى تنتهي الحرب، قد تنتهي غدا، وأيضا إسقاط خطة عمل العضوية عن أوكرانيا، التي تستدعي تنظيم القوات العسكرية.