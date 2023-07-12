عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في العلاقات الدولية: إذا توقف دعم الناتو لأوكرانيا ستختفي من الوجود

اوكرانيا
اوكرانيا

قال الدكتور سعيد سلام الباحث في العلاقات الدولية، إنه يجب أن نضع المصطلحات في مكانها بشكل صحيح، فما يجري في أوكرانيا هو غزو روسي شامل في محاولة لاحتلال أوكرانيا ومسحها من الوجود، لذلك الجانب الأوكراني يدافع عن نفسها أمام هذه الحرب الشاملة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأوكراني قال بشكل واضح أن ما يجري هو عملية دفاع عن النفس، وسوف يستمر حتى تحرير كل الأراضي عسكريا.

وأوضح أن الأمين العام لحلف الناتو قال إن الحرب ستتوقف حين يسحب بوتين قواته، لكن دعم الغرب لأوكرانيا إذا توقف ستختفي أوكرانيا من الوجود، وأغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت هذا العدوان الروسي، إذن الدعم هو للدفاع عن النفس فقط.

لا أحد يعرف متى تنتهي الحرب

ولفت إلى أن كل تصريحات قادة الحلف تؤكد على انضمام أوكرانيا للحلف لكن بعد انتهاء الحرب، ولا أحد يعرف متى تنتهي الحرب، قد تنتهي غدا، وأيضا إسقاط خطة عمل العضوية عن أوكرانيا، التي تستدعي تنظيم القوات العسكرية.

أوكرانيا غزو روسي الحرب وزير الخارجية الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كهربا يستقبل هدية من النادي الأهلي.. ويعلق: الأحلى في الدنيا

ترشيحاتنا

وقت أذكار الصباح والمساء .. اعرف القول الراجح للعلماء

بعد الاعتداء الإسرائيلي بالجنوب.. بيان عاجل من قوات حفظ السلام في لبنان

أحمد السجيني يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

زيلينسكي: تحقيق النصر يتطلب عضويتنا بـ الناتو

وزارة الصحة تثير تساؤلات المواطنين بشأن صور شخصية للفنان محمد فؤاد

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فيديو

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ