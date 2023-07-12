انخفاض كبير في أسعار الغاز بأوروبا

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 7٪، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 309 دولارات لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن “ICE”.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس على مؤشر TTF، أكبر مركز في أوروبا، الموجود في هولندا، التداول عند 338.1 دولار، وتم تداول أحدث العقود الآجلة عند 308.9 دولارًا.

وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا منذ نهاية العام الماضي، حتى 25 مايو، ولأول مرة منذ عامين، إلى أقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وانخفضت تكلفة الغاز في البورصة الأوروبية بسبب الاحتياطيات الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطقس الدافئ وتدابير التوفير التي قللت بشكل كبير من استهلاك الغاز الطبيعي.