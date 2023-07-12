عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدنى مستوى.. انخفاض شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات أمريكية مهمة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات تراجع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار إلى 100.58، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، وكان آخر انخفاض بنسبة 1 ٪ تقريبا عند 100.58 ، في طريقه لأكبر خسارة يومية له منذ أوائل فبراير.

كما سجل الدولار أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ أوائل عام 2015 بعد تقرير التضخم.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 ٪ فقط في يونيو، مقارنة بالتوقعات لتحقيق مكاسب بنسبة 0.3٪.

على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 4.8٪، وهو أقل من توقعات السوق لزيادة بنسبة 5٪. وكانت هذه أيضا أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

لا تزال العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تظهر أن المتداولين يتوقعون بأغلبية ساحقة أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى نطاق 5.25 ٪ -5.5 ٪ ، في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 25 إلى 26 يوليو، لكنهم يرون الآن فرصة بنسبة 25 ٪ لرفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، انخفاضا من حوالي 35 ٪ قبل التقرير.

انخفاض شديد.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

ومقابل الين، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 138.17 ين.

كما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ مارس من العام الماضي عند 1.1125 دولار.

وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى جديد في 15 شهرا عند 1.30 دولار، حيث ارتفع آخر تداول بنسبة 0.5٪ عند 1.2994 دولار.

الولايات المتحدة الفيدرالى الامريكى الدولار الأمريكى الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

موضوعات متعلقة

روسيا تقلب الموازين.. موسكو توجه ضربة قوية لخطط حلف الناتو

انخفاض كبير في أسعار الغاز بأوروبا

"FBI" يكشف عن مفاجأة بشأن فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي

إعلان حرب.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

تهديدات خطيرة.. قرار عاجل من فرنسا بشأن حظر التظاهرات

اعتراف صادم من وزير الدفاع البريطاني بشأن حرب أوكرانيا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مروع بـ أمريكا

ألمانيا تنسحب من مشروع مركز صيانة دبابات يوبارد في بولندا

ترشيحاتنا

بسبب مطالبه.. الغرب يوجه تحذيرا صارما لـ زيلينسكي

108 ملايين شخص يواجهون الخطر.. موجة حر شديدة تضرب أمريكا

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

طرح 17 مشروع جديد.. ماذا فعلت الدولة لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص؟

اجتماع مهم.. الصين وأمريكا تبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن نشر جيوش دول أجنبية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من نوع سجائر منتشر يسبب الموت المفاجئ

طبيبة بيطرية تكشف حقائق عن حقن جناح الدجاج والرقبة بالمزارع

سر مطاعم الكباب.. طريقة عمل الحواوشي بأقل التكاليف

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ