أدنى مستوى.. انخفاض شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات أمريكية مهمة

انخفض الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات تراجع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار إلى 100.58، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، وكان آخر انخفاض بنسبة 1 ٪ تقريبا عند 100.58 ، في طريقه لأكبر خسارة يومية له منذ أوائل فبراير.

كما سجل الدولار أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ أوائل عام 2015 بعد تقرير التضخم.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 ٪ فقط في يونيو، مقارنة بالتوقعات لتحقيق مكاسب بنسبة 0.3٪.

على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 4.8٪، وهو أقل من توقعات السوق لزيادة بنسبة 5٪. وكانت هذه أيضا أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

لا تزال العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تظهر أن المتداولين يتوقعون بأغلبية ساحقة أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى نطاق 5.25 ٪ -5.5 ٪ ، في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 25 إلى 26 يوليو، لكنهم يرون الآن فرصة بنسبة 25 ٪ لرفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، انخفاضا من حوالي 35 ٪ قبل التقرير.

ومقابل الين، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 138.17 ين.

كما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ مارس من العام الماضي عند 1.1125 دولار.

وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى جديد في 15 شهرا عند 1.30 دولار، حيث ارتفع آخر تداول بنسبة 0.5٪ عند 1.2994 دولار.