مخاطر كارثية لتعرض الأطفال للعنف.. استشاري يكشفها

انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا فيديو من إحدى الحضانات في لبنان ، تظهر تعرض بعض الأطفال للتعنيف والضرب على يد إحدى العاملات فيها، مما أثار غضباً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الفيديوهات المتداولة لقطات لتعنيف أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات، عن طريق ضربهم وتخويفهم وإجبارهم على تناول الطعام، وسط بكاء وصراخ بعضهم ، وقالت بعض المصادر إن الفيديوهات تم تصويرها وتسريبها من قبل عاملة نظافة في الحضانة، وبعد ثبوت تعنيف للأطفال فيها، صدر قرار قضائي في لبنان بإيقاف العمل في الحضانة وإغلاقها ..

لذلك نرصد في هذا التقرير مخاطر تعرض الاطفال للتعنيف في الحضانات

مخاطر تعرض الاطفال للتعنيف في الحضانات:

اكد الدكتور وليد هندي استشاري نفسي انه قد يتعرض الأطفال في الحضانات إلى عنف وتعنيف مقصود ومباشر وضربهم وإساءة المعاملة مع الطفل ، وجميعها تشكل أفعال عنف وجريمة إيذاء مقصودة ، موضحات ان الأطفال يحتاجون في أعمار الحضانة لرعاية عاطفية هي الأساس في تطورهم ونمائهم في مجال التواصل وتطوير اللغة والذكاء وان عدم توافر ذلك وتعرض الاطفال للعنف في سن الحضانة يسبب لهم الكثير من المخاطر والاضرار ومنها :

⁃ تعرض الاطفال للعنف في سن الحضانات سيؤدي مستقبلا إلى غياب الإبداع.

⁃ يؤدي ذلك الي انخفاض معدل الذكاء، وعدم القدرة على الاستجابة للإجهاد.

⁃ كما يؤدي إلى عدم احترام الذات وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين والانعزال الاجتماعي.

⁃ تعريض الأطفال في الحضانات لممارسات مثل حجزهم في غرف مغلقة أو أي مكان مشابهة يشكل عنفا نفسيا.

⁃ تتفاقم المشكلة في الحضانات بسبب عدم تمكن الأطفال من الإفصاح عما يمرون به من تجارب مؤذية، إذ لا يتمكن هؤلاء الأطفال من التعبير عما يشعرون به. لذا فعلى كل أب أو أم متابعة أطفالهم والاهتمام بأي إشارة تدل على تعرض الطفل/ة إلى العنف أو الإهمال.

⁃ تعرض الطفل للعنف في الحضاناك يجعله يميل إلى العنف والعدوان، فعندما يتعرض الأطفال للإيذاء الجسدي في الحضانة يصبح الطفل عدوانيا أكثر.

⁃ إصابة الأطفال بنوبات من الهلع والخوف

⁃ صعوبات في النوم

⁃ عدم الرغبة في الذهاب إلى الحضانة

⁃ الامتناع عن اللعب مع الأطفال الآخرين

⁃ رد فعل رافض لحركة معينة (تقريب يد اي شخص لوجهه أو جسده)

⁃ تراجع سلوكي أو نمائي مثل صعوبة بالكلام بعد أن كان سهلا عليه

⁃ تبول لا إرادي بعد أن كان تعود على التبول المستقل

⁃ الطفل المعنف يظهر كطفل قلق وحزين ويفقد حبه للعب ويميل الى العزلة

⁃ علامات التعنيف الجنسي تظهر نتائجها من حالات الفزع الليلي، مثل آلام في البطن، التبول اللاإرادي، التهابات المسالك البولية.