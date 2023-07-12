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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة.. العثور على مستويات عالية من المواد الكيميائية في الهواء بمدينة أمريكية

اوهايو
اوهايو

كشفت دراسة نشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف مستويات عالية من مادة الأكرولين، وهي مادة كيميائية مهيجة، في الهواء في مدينة إيست باليستين بولاية أوهايو، بعد عدة أسابيع من خروج قطار يحمل مادة كيميائية خطرة عن مساره.

ومع ذلك، لم تكن مادة الأكرولين إحدى المواد الكيميائية التي انسكبت في خروج القطار عن مساره، حيث كانت مادة كلوريد الفينيل هي المادة الكيميائية الأخطر التي تسربت في الحادث.

وجاء في الدراسة، “لتوفير بيانات تكميلية، أجرينا أخذ عينات من جودة الهواء في 20 و 21 فبراير باستخدام مطياف كتلة تفاعل نقل البروتون... كانت مستويات الأكرولين مرتفعة مقارنة بمستويات المركبات العضوية المتطايرة الأخرى، حيث أظهرت التحليلات المكانية مستويات في إيست باليستين تصل إلى 6 أضعاف الخلفية الريفية المحلية”’.

وذكرت الدراسة أن الأكرولين هو منتج احتراق شائع وأن استنشاق مستويات منخفضة من المادة الكيميائية يمكن أن يسبب سقي العين وحرق الأنف والحلق وانخفاض معدلات التنفس.

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ووجدت الأبحاث أن متوسط تركيزات البنزين والتولوين والزيلين وكلوريد الفينيل كان أقل من الحد الأدنى من مستويات الخطر للتعرض المتوسط والمزمن.

وأوصت الدراسة بالمراقبة المستمرة لجودة الهواء المتنقل لتحديد التعرض المحتمل على المدى الطويل ومستويات المخاطر.

مادة كيميائية إيست باليستين أوهايو

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