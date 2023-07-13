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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة البرلمان

برلمانية تطالب بالاهتمام بالتحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على العقل البشري

الدكتورة أمل عصفور
الدكتورة أمل عصفور

أيدت الدكتورة أمل عصفور عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، موافقة البرلمان عن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وخروجه للنور فى اسرع وقت، لكونه  يحمي البحث العلمي من السرقات، ويتماشى مع الاسترايتجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس السيسي.

 مؤسسة واحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية

وأضافت “عصفور” لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية يعمل على تشجيع الابتكار والبحث العلمي حيث سيكون هناك مؤسسة واحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية، لافتة الى أنة يجب الاهتمام بالتحول الى اقتصاد المعرفة القائم على نتاج العقل البشرى وذلك لن يحدث بدون جهاز المصرى للملكية الفكرية الذى يعطى الضوء الاخضر للباحث والمفكر والمخترع للبدء فى العمل والحصول على درع يحمية من الانتهاك والسرقة واختلاس الأفكار".

 

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن القانون القديم الخاص بالملكية الفكرية كان يوجد به معوقات تعيق تطبيقه بشكل صحيح وهى عدم وجود جهاز واحد مسؤل عن الملكية الفكرية بشكل عام.

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