لواء سابق بالحماية المدنية: درجات الحرارة وضعف التأسيس الكهربائي للمنازل يسببان كوارث

علق اللواء محمد عبدالقادر مدير ادارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا، على وفاة اسرة فيصل المكونة من أب وأم وابنيهما الاتنين ماتوا في حريق بسبب انفجار بطارية موبايل وهو على الشاحن أثناء نومهم، مشددا على ضرورة التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل النوم، او الخروج من المنزل.

وأكد مدير ادارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور عبر قناة etc والمذاع في مساء اليوم الاربعاء انه رغم تكرار التحذيرات، الا الناس لا يصدقون أن ارتفاع درجات الحرارة وضعف التأسيس الكهربائي للمنازل قد يتسبب في كوارث يدفع ثمنها الأرواح والاموال.

الحماية المدنية: فحص شواحن الهواتف المحمولة في حال سقوطها على الأرض

وطالب مدير ادارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا، بفحص شواحن الهواتف المحمولة في حالة سقوطها على الارض، مؤكدا انها ترتفع درجة حرارتها أو يحصل انفجار لبطاريات الموبايل، كما دعا الى عدم وضع الشواحن خلف الاثاث او الستائر لانها الاكثر عرضة لالتقاط شرر الكهرباء والتسبب في الحريق.

