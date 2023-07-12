خلال مأدبة عشاء.. قادة الناتو يوجهون رسالة حازمة لـ زيلينسكي بعد تماديه

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، أن قادة دول حلف الناتو، حثوا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مأدبة عشاء مشتركة مساء أمس الثلاثاء في فيلنيوس، على "التهدئة" بعد انتقاده للتحالف.

وحسب “بلومبرج”، فإنه تمت الموافقة علي نص بيان الناتو تمت الموافقة عليه قبل وصول الوفد الأوكراني إلى القمة، وعندما وصل زيلينسكي، انتقده قادة آخرون وأوضحوا له أنه تمادي كثيرا”.

وأوضحت “بلومبرج”، أن رسالة قادة الناتو على العشاء لـ زيلينسكي كانت "يجب أن تهدأ وتلقي نظرة على الحزمة بأكملها من الالتزامات الغربية”.

يذكر أن الأمريكيين انزعجوا من تصريح زيلينسكي، وكان البريطانيون يعملون على نزع فتيل التوترات، وكان الألمان يحاولون التوصل إلى بدائل لحل الوضع.

وأمس الثلاثاء، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم وجود إطار زمني لدعوة أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي وعضويتها في الحلف سخيف.