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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادي محمد يشيد بجهود الرئيس السيسي والشركة المتحدة في مشروع كابيتانو مصر

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

قال شادي محمد، نجم النادى الأهلى السابق، إن مصر تمتلك مواهب كبيرة ومستقبلها الرياضى ينبئ بوضع أفضل للرياضة المصرية، مشيدا بأداء المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية


وعبر “شادي محمد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” عن سعادته للمشاركة فى الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر"، ووجه التحية للرئيس السيسي، قائلا: الرئيس يدعم الفكرة بشكل كبير ويتواجد في أكثر من مناسبة.

وأشاد بجهود وزير الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الموسم الأول من برنامج كابيتانو مصر، قائلا: "الشركة المتحدة تبذل مجهود جبار عشان نطلع الصورة الرائعة من كابيتانو مصر لأن عندنا مواهب محتاجة نتعب ونروح لهم".

واسترسل “جمال مشروع كابيتانو مصر هو التنقل بين المحافظات والبحث عن المواهب الشابة ودمج اللاعبين الموهوبين في فكرة كابيتانو”، متابعا: هناك أكاديميات تتولى متابعة وتدريبات الموهوبين.

 

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