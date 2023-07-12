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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة في إسرائيل.. نتنياهو يعلق علي إضراب طياري الاحتياط بجيش الاحتلال

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، طياري الاحتياط  بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يرفضون العمل احتجاجا على الإصلاحات القضائية.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قال نتنياهو: “لا أستطيع أن أتخيل أي شيء أكثر خطورة من تنظيم مثل هذا الانتهاك الجماعي لقانون الخدمة... إنه أمر مستحيل فهمه!”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلعب بالنار في موضوع تأزيم العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال جانتس تعليقا على اختيار ممثلي لجنة اختيار القضاة في الكنيست الإسرائيلي، إن "نتنياهو يخلق هجوما استراتيجيا على العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا لعب بالنار على حساب أمن الإسرائيليين".

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وأضاف: " لسوء الحظ، لا يبدو أن أعضاء آخرين في تحالف نتنياهو يتصرفون بمسؤولية.. تحدياتنا الأمنية من بين أعظم التحديات التي عرفناها، الوضع في الشمال حساس، وإيران توسع أسلحتها وقدراتها".

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل

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