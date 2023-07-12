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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاتفيًا.. رئيس الإمارات وأمين الأمم المتحدة يشددان على أهمية اتفاقية حبوب البحر الأسود

صدى البلد

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ،اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.

وأعرب جوتيريش خلال الاتصال عن تقديره لإسهامات دولة الإمارات الفاعلة في تحقيق التقدم في القضايا الرئيسية ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بحسب وكالة الإمارات للأنباء "وام".


كما شدد رئيس الدولة وأمين عام الأمم المتحدة على أهمية "مبادرة حبوب البحر الأسود" واستعرضا الجهود الجارية من أجل تمديدها.

 واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون بهذا الشأن إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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