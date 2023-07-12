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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجنون.. سياسي فرنسي: أوروبا ستشتعل بالنيران وتغرق في الدم بسبب زيلينسكي

صدى البلد

قال السياسي الفرنسي، نيكولا دوبون آيجنان، اليوم الأربعاء، إن أوروبا ستغرق في الدماء إذا حقق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رغبته وانضمت بلاده إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وكتب دوبون آيجنان، في تغريدة على “تويتر”: "زيلينسكي يدين التردد والضعف لحلف الناتو... هذا الرجل مجنون لا يمكن السيطرة عليه، فهو يريد شيئًا واحدًا فقط: رؤية أوروبا بأكملها في النار والدم! دخول أوكرانيا إلى الناتو، وكذلك الدخول في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تمنعه ​​فرنسا!”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، أن قادة دول حلف الناتو، حثوا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مأدبة عشاء مشتركة مساء أمس الثلاثاء في فيلنيوس، على "التهدئة" بعد انتقاده للتحالف.

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وحسب “بلومبرج”، فإنه تمت الموافقة على نص بيان الناتو تمت الموافقة عليه قبل وصول الوفد الأوكراني إلى القمة، وعندما وصل زيلينسكي، انتقده قادة آخرون وأوضحوا له أنه تمادي كثيرا”.

وأوضحت “بلومبرج”، أن رسالة قادة الناتو على العشاء لـ زيلينسكي كانت "يجب أن تهدأ وتلقي نظرة على الحزمة بأكملها من الالتزامات الغربية”.

اوروبا أوكرانيا

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