اندلاع المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين أثناء اقتحام غرب جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع مواجهات، مساء اليوم الأربعاء، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وصرحت مصادر فلسطينية لـ"وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين ، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفيرت، كما أعاقت تحركات المواطنين جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية الفلسطينية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أعاقت تحركات المواطنين على الشارع الرئيس الرابط بين جنين ونابلس، بالقرب من بلدة سيلة الظهر.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري، وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.