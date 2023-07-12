أخبار التوك شو.. مباراة القمة| أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لجماهير الكرة المصرية.. باق من الزمن ساعات.. العلمين تتزين لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مباراة القمة| أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لجماهير الكرة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكم محمود البنا سيتولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن القرار أصبح رسميا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن طاقم التحكيم بالكامل مصري، وأن هذا الأمر مهم لـ التحكيم المصري.

باق من الزمن ساعات.. العلمين تتزين لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، استعدادات مدينة العلمين الجديدة، لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين الجديدة، الذي تفصلنا عنه ساعات.

وأكد التقرير أنه على مدار 44 يومًا، بداية من الغد، تنطلق فعاليات المهرجان والتي تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية، حيث تستعد مدينة العلمين الجديدة لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

كشف الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين، أن لدينا 23 مليون بطاقة تموين فى مصر و64 مليون مستفيد منها.

وأوضح العشماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن ما نشر بشأن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد غير صحيح.

أستاذ علم فيروسات : القيادة السياسية تهتم بجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات

أكد الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن القيادة السياسية في مصر تهتم بأن تجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بأن يتم صناعة اللقاحات وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.

وقال أيمن الشيبيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن ‘نشاء مدينة الدواء ساعد على وجود مافة الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري، والتقليل من الإستيراد.



ضياء رشوان: قانون الوصايا ومناهضة التمييز لقيا توافقا بالإجماع بجلسات الحوار الوطني

كشف ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، الحوار الوطني عقد منذ انطلاقه في 5 يونيو 2022، 50 جلسة لمناقشة كافة القضايا المطروحة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن كافة القضايا التي عقد في جلسات الحوار المدني كانت على قدر واحد من الأهمية .

وأكد «ضياء رشوان» حوار مع الاعلامية انجى انور في برنامج مصر جديدة عبر فضائية etc والمذاع مساء اليوم، ان مجلس الامناء توقع ان حجم الاختلاف بين المشاركين وخلفياتهم سوف يتسبب في الكثير من المشاحنات والخلافات، إلا أنهم تفاجئوا رغم الاختلاف في الرأي ووجهات النظر الا ان جميع الجلسات كان يسودها احترام رؤية الاخر او دون المساس بشخصه.



السجيني: 3 ملايين توك توك بشوارع مصر غير مرخصة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن مصر بها 3 ملايين توك توك، وأنه منذ 8 سنوات هناك اجتماعات لتقنين وضع التوك توك.

وأضاف السجيني خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك عمليات كر وفر غير صحية بين أصحاب التكاتك والمسئولين، وأنه لم يتم الوصول لـ نتيجة حتى الآن.

لواء سابق بالحماية المدنية: درجات الحرارة وضعف التأسيس الكهربائي للمنازل يسببان كوارث

علق اللواء محمد عبدالقادر مدير ادارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا، على وفاة اسرة فيصل المكونة من أب وأم وابنيهما الاتنين ماتوا في حريق بسبب انفجار بطارية موبايل وهو على الشاحن أثناء نومهم، مشددا على ضرورة التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل النوم، او الخروج من المنزل.

وأكد مدير ادارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور عبر قناة etc والمذاع في مساء اليوم الاربعاء انه رغم تكرار التحذيرات، الا الناس لا يصدقون أن ارتفاع درجات الحرارة وضعف التأسيس الكهربائي للمنازل قد يتسبب في كوارث يدفع ثمنها الأرواح والاموال.

فاتح بيوت وناس كتير شغالة معايا.. أصغر عريس في مصر يكشف مفاجأة عن خطوبته

حل عبده ومنة أصغر عروسين في مصر، ضيفين على برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أكد عبده، أننا اتقابلنا في حفلة واتعرفنا على بعض وعملنا فيديوهات مع بعضنا والفيديوهات أول لما نزلت عملت تريندات والأيام عدت وبعدين خطبتها".

وقال عبده: "توصلت مع منة لفترة، وتقدمت لها، وتمت الخطوبة، وأول ما اتخطبنا نزلنا صور على موقع التوصل الاجتماعي والدنيا اتقلبت".

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

عرضت فضائية سكاي نيوز عربية تقريرا عن آخر مجال استثمارى دخل فيه لاعب كرة القدم البرتغالي المحترف في نادى النصر السعودى كريستيانو رونالدو.

وحسب التقرير فأن لاعب نادى النصر السعودى كريستيانو رونالدو قام بشراء حصة في أكبر منصة على الإنترنت مخصصة لبيع الساعات المستعملة.

بايدن: اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قادة مجموعة السبع اتفقت على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن مجموعة السبع ستجعل كييف أكثر قوة أرضًا وبحرًا وجوًا.

وقال بايدن، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجموعة السبع مع الرئيس الاوكراني زيلينيسكي، أننا اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.