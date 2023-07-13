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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية عن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب: تهيئة لمناخ الاستثمار

وزير المالية
وزير المالية

كشف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة.

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 وقال رامي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، :"  نستهدف تفعل الحيادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار ".

 

 وأضاف رامي يوسف:" بعض المستثمرين الأجانب قد يحجموا عن الدخول إلى مصر في بعض الأنشطة بسبب وجود مزايا لبعض شركات الدولة بما يؤدي إلى عدم وجود منافسة حرة ".

 

 وتابع رامي يوسف :" عنصر الضرائب أصبح محايد بين كل الجهات والجميع يدفع ضرائب، والمنافسة هو مجال العمل  في السوق ".

 

واكمل رامي يوسف:"  القانون تم اعتماده من مجلس النواب ويذهب لرئيس الجمهورية للتصديق ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية ".

المالية وزارة المالية إعفاءات ضرائب اخبار التوك شو

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