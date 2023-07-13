إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وقع قبل قليل بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ناحية قرية منقباد.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي ناحية قرية منقباد ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم بين سيارة ميكروباص رقم" ي ط ا 2324" وسيارة ملاكي رقم" ي م ع 1385" نتيجة السرعة الزائده.

وأسفر الحادث عن إصابة "اسلام.م.ب" 32 عامًا، و"سامح.ك.ع"40 عامًا، و"كوثر.ف.ا" 54 عامًا، و"عماد.س.ص" 61 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.