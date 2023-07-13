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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية عن معرض الكتاب: لدينا 100 نشاط ثقافي

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

علق أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 18.

 

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 وقال أحمد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، :"  هناك إقبال كبير على معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب".

 

 وأضاف أحمد زايد:"  الدولة المصرية بها العديد من الإنجازات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات".

 

 وتابع أحمد زايد:" الناس في حاجة إلى الثقافة وهم يحبون الكتاب ويقبلون على شراء الكتب"، مضيفا:" نلاحظ إقبال كبير من الشباب على المعرض".

 

 واكمل أحمد زايد:" يشارك في المعرض حوالي 76 دار نشر وهناك تنسيق مع الهيئة العامة للكتاب، وهناك نشاط ثقافي متميز ولدينا حوالي 100 نشاط ثقافي ".

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