مدير مكتبة الإسكندرية عن معرض الكتاب: لدينا 100 نشاط ثقافي

علق أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 18.

وقال أحمد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، :" هناك إقبال كبير على معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب".

وأضاف أحمد زايد:" الدولة المصرية بها العديد من الإنجازات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات".

وتابع أحمد زايد:" الناس في حاجة إلى الثقافة وهم يحبون الكتاب ويقبلون على شراء الكتب"، مضيفا:" نلاحظ إقبال كبير من الشباب على المعرض".

واكمل أحمد زايد:" يشارك في المعرض حوالي 76 دار نشر وهناك تنسيق مع الهيئة العامة للكتاب، وهناك نشاط ثقافي متميز ولدينا حوالي 100 نشاط ثقافي ".