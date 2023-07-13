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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وجيه البارودي.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب،  بصيغة ورقية، وضمن سلسلة "أعلام ومبدعون" كتيب (وجيه البارودي)، تأليف: د. ريما الدياب. لوحة الغلاف: الفنان رامي الأشهب.


وكانت الهيئة العامة السورية للكتاب قد نشرته إلكترونياً في وقت سابق.

طبيب شاعر، لمحنا مهنة الطب في شعره، ولمسنا في طبه روح الإبداع والشاعرية والذوق والأدب.


إنه عَلَم من أعلام سورية، عمد إلى إغناء الروح والحياة بشعر مفعم بروح التجربة الصادقة فقدم شعراً لا نظير له. سيقف هذا الكتاب عند أهم محطات حياة الشاعر الطبيب وجيه البارودي الذي قدم شعره بصورة تحمل في طياتها مزيجاً من التسامح والانفعال والوضوح والجرأة والتفاني والحب، فصوّر روحه وحياته وتاريخه الحافل بالحب والعطاء للناس ولمدينته التي عشقها، فحلّق في سماء الخلود بجناحين: جناح الشعر، وجناح الطب، ليترك أثراً جميلاً بطبه وبشعره في نفوس الجميع.

الهيئة السورية العامة للكتاب أعلام ومبدعون كتيب وجيه البارودي ريما الدياب الفنان رامي الأشهب

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