عاجل
عبد الجليل: 4 لاعبين أوراق رابحة للأهلي.. والأحمر سيفوز بثلاثية سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار أخبار الفن.. كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان.. تفاصيل افتتاح مهرجان جرش البيوت هتقع علينا.. مياه مجهولة تغرق شوارع قرية بني يحيى بأسيوط.. صور أخبار التعليم| احصل على فرصة للمنح السنوية المقدمة من البحث العلمي بالتعاون مع اليونسكو.. اليوم.. ختام البرنامج التأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. فلسطيني يهزم الاحتلال بـ ليموزين

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. صور

ارتفعت أسعار سيارة الدفع الرباعي الرياضية تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري بقيمة 160 ألف جنيه للفئة الثانية والثالثة، بينما بلغت قيمة الزيادة للفئة الأولى نحو 60 ألف جنيه.

 

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

تعتبر الحياة بالنسبة للشباب الفلسطينى تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي تجربة صعبة ومرهقة لهم ، حيث يواجهون مجموعة من التحديات والمعاناة في حياتهم اليومية وتشكل تحديات كبيرة لمستقبلهم. 

 

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 الجديدة في مصر.. صور

تقدم العلامة التجارية مرسيدس باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري من أشهرها السيارة الرياضية مرسيدس GLA موديل 2023.

 

إلنترا وصني .. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

يشهد سوق السيارات في مصر منافسة قوية خاصة في فئة سيارات السيدان، ومن أبرزها نيسان صني وهيونداي النترا.

 

 

فرصة لا تعوض.. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ90 ألف جنيه| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من فئات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بسهولة، وتتنوع تلك الفئات ما بين السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، وتتميز الإصدارات المستعملة بتوافر قطع غيارها ، وسهولة صيانتها بأسعار في متناول الجميع ومنهم الشباب .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| كيا سبورتاج 2024 الـ SUV تقترب من 2 مليون جنيه..نصائح لـ شحن بطارية سيارتك الكهربائية بنجاح خلال الصيف

أخبار السيارات | اسعار كيا سبورتاج واكسيد موديل 2024 في مصر.. اسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة .. 5 سيارات دفع رباعي "زيرو" بالسوق المصري

أخبار السيارات.. رجل يقتحم معرض مركبات بالإمارات بحقيبة أموال.. تدابير للحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

أخبار السيارات | سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" من ميتسوبيشي ..أسعار كيا سبورتاج موديل 2023..5 سيارات يابانية زيرو تبدأ من 399 ألف جنيه

أخبار السيارات| سعر شانجان CS55 العائلية 2024 بمصر.. مواصفات أستون مارتن DB12 الرياضية

أخبار السيارات | السعر الجديد لأرخص MG في مصر.. بأقل سعر اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك.. قائمة بأسعار سيارات بيجو 2023

أخبار السيارات | أحدث أسعار شيري 2023 في مصر .. أرخص هيونداي موديل 2024 .. 5 عربيات صينية «زيرو» تبدأ من 420 ألف جنيه

أخبار السيارات|سعر شيفروليه البيك أب 2023.. وخطوات شراء سيارة مستعملة بدون عيوب

ترشيحاتنا

تعرف على إجراءات تصحيح قيود الأحوال المدنية في القانون الجديد

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 13-7-2023

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

أخبار السيارات|أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. فلسطيني يهزم الاحتلال بـ ليموزين

موعد مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن والقنوات الناقلة

سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ينتقد رد الفعل الغربي على تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ