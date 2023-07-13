أخبار السيارات|أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. فلسطيني يهزم الاحتلال بـ ليموزين

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفعت أسعار سيارة الدفع الرباعي الرياضية تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري بقيمة 160 ألف جنيه للفئة الثانية والثالثة، بينما بلغت قيمة الزيادة للفئة الأولى نحو 60 ألف جنيه.

تعتبر الحياة بالنسبة للشباب الفلسطينى تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي تجربة صعبة ومرهقة لهم ، حيث يواجهون مجموعة من التحديات والمعاناة في حياتهم اليومية وتشكل تحديات كبيرة لمستقبلهم.

تقدم العلامة التجارية مرسيدس باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري من أشهرها السيارة الرياضية مرسيدس GLA موديل 2023.

يشهد سوق السيارات في مصر منافسة قوية خاصة في فئة سيارات السيدان، ومن أبرزها نيسان صني وهيونداي النترا.

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يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من فئات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بسهولة، وتتنوع تلك الفئات ما بين السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، وتتميز الإصدارات المستعملة بتوافر قطع غيارها ، وسهولة صيانتها بأسعار في متناول الجميع ومنهم الشباب .