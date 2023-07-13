بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

أثار مزاد علني بنيويورك الكثير من الجدل لطرحه هيكلان عظميان لديناصورين وقد يرجع الهيكل العظمي المُكتشَف لعام 1990 وقد كان هيكل كاملاً بنسبة 75% تقريباً"، ويرجع تاريخه إلى العصر الجوراسي السفلي أي قبل نحو 190 مليون سن

وبحسب " دار سوذبيزللمزادات " يُطرح "نيسي" ضمن مزاد بعنوان التاريخ الطبيعي ومن المقرر تنظيمه في مدينة نيويورك والذي يشكل نوعاً نادراً من البليزوصورات، وذلك بسعر يتراوح بين 600 و800 ألف دولار وقد سبق أن تم بيعه بحوالي 456 ألف يورو في مدينة باريس عام 2010 وذلك ضمن مزاد من تنظيم دار "سوذبيز".

أما هورس وفقا لصحيفة الديلي ستار فقد عُثرعليه في مدينة كانساس بالولايات المتحدة، وهو مفتوح الجناحين فيما لم يتم ترميم كل عظامه الأصلية تقريباً، وفق دار المزادات ويتم بيعه بحوالي 31,8 مليون دولار عام 2020.