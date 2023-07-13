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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"كراكيب فى المسرح" بقصر ثقافة دمياط الجديدة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد قصر ثقافة دمياط الجديدة العرض المسرحى "كراكيب فى المسرح" لشريحة مسرح الطفل ويستمر حتى 18 يوليو الحالى وذلك ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

تدور أحداث العرض حول قصة الصراع ما بين المستثمر الراغب فى شراء مسرح قديم لتحويله إلى أحد ممتلكاته الإستثمارية وعشاق وساكنى المسرح، رغما من تواجد الكثير والكثير من الحشرات والحيوانات، لكن تتصاعد الأحداث منذ تبنى كلا من أبطال العرض الأراجوز والبلياتشيو قضية الدفاع عن المسرح، وبالفعل يختتم العرض أحداثه بإفساد أبطال العرض الصفقة، ليحيا بعدها الجميع في أمن وسلام .

العرض المسرحى "كراكيب فى المسرح" للمخرج أحمد الغزلانى، تأليف سعيد حجاج، دراماتورج فكرى داود، ماسكات وملابس محمد قطامش، تنفيذ ملابس نورا، ديكور شادي قطامش، تنفيذ ديكور عبده عرابى، أشعار أحمد سلامه، ألحان توفيق فودة، توزيع موسيقي أحمد العجمى، تنفيذ موسيقي معاذ أيمن، إستعراضات حنان الغزلانى، إضاءة حسن النجار.

العرض بطولة كلا من أحمد الديب، ميريام صلاح، جلال الغزلاني، جودي علي، ملك صلاح، حنان الغزلاني، شهيرة الشامخ، جنة المحبوب، أحمد سمير، سمر سمير، سارة، نورا، محمد زقزوق، محمد السعيد، حسن النجار، أسماء البلتاجي .

"كراكيب فى المسرح" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقدم ضمن عروض مسرح الطفل بفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادى سلامة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبد الله .

قصر ثقافة دمياط الجديدة كراكيب فى المسرح عروض مسرح الطفل الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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