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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  عن إزالة ٢٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بمساحة اجمالية ١٧٢٧م٢ .

مشيرة إلى أنه خلال اليوم تم إزالة ١٢ حالة تابعين لولاية الموارد المائية والرى والصرف بنطاق مركز و مدينة كفر البطيخ.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات فى المهد ،والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها،  كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

هيئة ميناء دمياط تجتاز المراجعة الدورية لشهادات الجودة

دمياط أراضي الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض التعديات على أملاك الدولة الموارد المائية والري توجيهات القيادة السياسية

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