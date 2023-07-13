أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي وآبي أحمد يبحثان قضية سد النهضة

أخبار مصر.. استقبل الرئيس السيسي آبي أحمد وبحث الجانبان الصراع في السودان وقضية سد النهضة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا ويبحثان العلاقات الثنائية وقضية سد النهضة.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي يرأس وفد بلاده في قمة دول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة لبحث سبل حل الصراع الحالي وتداعياته.

الحكومة: صرف 7.5 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ750 شركة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية

رئيس الوزراء: تنفيذ البلدان الأفريقية للتعهدات المناخية يتطلب دعما ماليا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بعد غياب 3 أشهر عن اجتماعه الأسبوعي..البابا تواضروس: فترة المرض مرت بسلام

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الشعب القبطي بمناسبة عيد الأباء الرسل، لافتا إلى أن فترة المرض التى تعرض لها مؤخرا مرت بسلام بفضل صلوات الجميع، وجهود الأطباء، وأن هذه الوعكة مرت سريعا وبسلام.

البابا تواضروس مداعبا شعب كنيسة الإسكندرية : خدوا بالكم مني شوية

داعب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شعب الكنيسة المرقسية الكبرى في الإسكندرية قائلا، خدوا بالكم مني شوية، وذلك بعد أن قاطعه أحد المتواجدين ليمدح قداسته، فكان منهم أن صفقوا لهذا الشخص، فرد قداسة البابا: "انتم بتصقفوا له ولا ليا"

انتبهوا في هذه الفترة.. الأرصاد تكشف الفرق بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة

وضّحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، الفرق بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بنك أمريكي: الاقتصاد المصري يرتقي إلى المرتبة السابعة عالميا في هذا العام

توقع بنك أمريكي صعود الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالميا، متقدما على كل اقتصادات أوروبا، كما تنبأ بتغير كبير في أكبر الاقتصادات العالمية.

خبير يكشف حقيقة خطورة الفالق الإفريقي على سد النهضة

علق اللواء أركان حرب سمير بدوي، على تحذير مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية من حدوث فالق كبير قد يشطر القارة الإفريقية إلى جزئين، ويخلق قارة جديدة ومحيط جديد.

2 مليار دولار.. شركة ليبية تسعى لزيادة استثماراتها والاستفادة من الاستقرار بـ مصر

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حامد العربي الحضيرى رئيس شركة ليبيا للاستثمار والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



إنشاء نموذج لمفاعلات تكنولوجيا الجيل الثالث المطور بـ محطة الضبعة النووية

استقبلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم خريجي الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية وعددهم 75 طالبا.

الوزراء يوافق على 4 مشروعات مشاركة مع القطاع الخاص ويستعرض قائمة بالاستثمارات المستقبلية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية

إيرباص تفتح خط تجميع جديدًا لـ طائرات A320 في تولوز بفرنسا

افتتحت إيرباص خط التجميع النهائي لطائرات A320 في مدينة تولوز الفرنسية، بحضور مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى في فرنسا، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزير النقل كليمان بون، ووزير الصناعة رولاند ليسيكور، ووزير الأراضي وشؤون الأرياف دومينيك فور، إلى جانب مجموعة من موظفي إيرباص.

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مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سُبل إنهاء الصراع.. غدا

تستضيف مصر غدا الخميس 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار

وزير الصحة: تحقيق عاجل في واقعة حريق الرعاية المركزة بمستشفى سيدي سالم

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق موسع في واقعة اشتعال حريق بقسم الرعاية المركزة في مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة

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مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تختتم الناقل الوطني مصر للطيران، غدا الخميس، جسرها الجوي التي سيرته لنقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، ليصل إجمالي الحجاج الذي تم نقلهم إلى 45 ألف حاجا على متن 181 رحلة جوية.

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب.

مصر في مرمى ظاهرة النينو.. الكرة الأرضية تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق| تفاصيل

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن درجة حرارة سطح الأرض، سجلت خلال اليومين الماضيين، رقما قياسيا جديدا هو الأعلى على الإطلاق لتكون 17.03 C.

رئيس الوزراء: الحفاظ على الطابع المميز للتراث في تطوير القاهرة التاريخية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء الفريق المختص بإعداد الرؤية، وهم: الدكتورة سحر عطية