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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: 4 لاعبين أوراق رابحة للأهلي.. والأحمر سيفوز بثلاثية

صدى البلد

 

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن الأوراق الرابحة للفريق الاحمر تتمثل في وجود لاعبين مميزين مثل محمد عبدالمنعم ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات، مشيرا إلى أن الرباعي من العناصر المؤثرة، مشيرًا إلى أن كهربا لاعب هداف وفي المباريات الكبرى قد يظهر ويتألق ويحسم المواجهات لصالح الأهلي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك لاعبين كثيرين خرجوا من النادي الأهلي ولعبوا بصفة مستمرة، وقد تكون عودتهم ومشاركتهم صعبة مع الفريق، مثل صلاح محسن".

وأضاف: "عمر جابر من اللاعبين الجيدين، ولأول مرة منذ فترة طويلة يظهر بشكل طيب".

وأكمل: "الحكم المصري يتصيد له البعض، واخطاء الأجانب تمر مرور الكرام، لكن البعض قد يحمل محمود البنا مسئولية الخسارة لأي طرف لكنه يعتبر الحكم المحلي الأفضل".

وختم: "الأهلي سيفوز على الزمالك بنتيجة 3-1".

الأهلى النادي الأهلي بيرسي تاو حسين الشحات

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