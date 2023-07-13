عبد الجليل: مواجهة القمة أصبحت لها معايير واضحة.. والمباراة تحتاج لأصحاب الخبرات

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك أصبح لها معايير واضحة في الفترة الأخيرة وهي أن الفريق الافضل يفوز، عكس ما كان يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن الزمالك يعاني من أزمة دفاعية، كما أن (اللامركزية) التي يلعب بها الفريق الأبيض سلاح ذو حدين.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي لم يسكن شباكه أهداف منذ فترة طويلة، ودفاعه جيد وغير مقلق في الفترة الأخيرة، وهناك ثقة واستقرار في الفريق الأحمر، وكذلك حالة اللاعبين أيضًا رغم أنها لم تكن جيدة بعد بطولة إفريقيا، لكن الفريق قادر على الفوز، ويعرف كيف يحقق النقاط الثلاث".

وأضاف: "طريقة لعب أوسوريو مع الزمالك لو انضم له 5 لاعبين سيكون لهم شأن آخر، ولكن من المفترض أن يقوم بتغيير طريقة اللعب امام الأهلي في ظل صعوبة تلك المباراة".

وأكمل: "مباراة الأهلي والزمالك تحتاج للاعبين خبرات، وحسام عبدالمجيد كان يتألق بجوار محمود الونش، وابتعد حسام عن المستوى الجيد بعد إصابته، والمباراة ستكون مختلفة بالنسبة لـ أوسوريو عن مواجهة فيوتشر تماما، ومن الصعب حال استقباله اهداف ان يحقق ريمونتادا".

وواصل: "من الصعب أن يعاند أوسوريو في لقاء القمة خصوصا في ظل تفوق الاهلي هجوميا بالأطراف، ووجود علي معلول أيضًا في الجبهة اليسرى واعتقد أن أحمد قندوسي أنسب للمباراة عن تواجد افشة، واللاعب الجزائري من العناصر المميزة".