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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: لدينا حاليًا أساس أمني غير مسبوق

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت في وقت مبكر، الخميس، إن قمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، أوجدت لأوكرانيا أساسًا أمنيًا لم يتحقق من قبل ووضعتها على الطريق نحو الانضمام إلى الحلف.

وذكر زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "هذا مهم للغاية. للمرة الأولى منذ استقلالنا، صار هناك أساس أمني لمسعى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وأضاف: "هذه ضمانات أمنية ملموسة أكدتها أكبر 7 ديمقراطيات في العالم. لم يكن لدينا من قبل مثل هذه القاعدة الأمنية وهي على مستوى مجموعة السبع".

وجدد زيلينسكي التأكيد على تصريحات أدلى بها في قمة ليتوانيا والتي قال فيها "أزلنا أي شكوك أو غموض حول ما إذا كانت أوكرانيا ستنضم للحلف أم لا. ستنضم".

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أوكرانيا أقوى

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة مجموعة السبع، بحضور زيلينسكي: "سنجعل أوكرانيا أقوى برا وبحرا وجوا"، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن دعم أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد تعهدت، في وقت سابق الأربعاء، بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا؛ لمساعدتها على التصدّي لروسيا وردعها عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

وقال بايدن من العاصمة اللتوانية، حيث كان يشارك في قمة الناتو: "أوكرانيا هي أولوية الدول السبع (..) سنجعل أوكرانيا أكثر قوة برا وبحرا وجوا.. مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي".

وأشاد الرئيس الأميركي بما اعتبره "شجاعة مذهلة برهنت عليها أوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي"، مؤكّداً أنّ الشعب الأوكراني قدّم مثالاً يُحتذى "للعالم أجمع".

وأضاف مخاطبا زيلينسكي: "أنتم تقدّمون مثالاً للعالم أجمع عندما يتعلّق الأمر بالشجاعة الحقّة (..) لستم أنتم فقط الموجودون هنا، بل أيضاً شعبكم، أبناؤكم، بناتكم، أزواجكم، زوجاتكم، أصدقاؤكم. أنتم رائعون".

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