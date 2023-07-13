أكرم توفيق يشعل إنستجرام بالرقص مع جمهوره.. فيديو

نشر أكرم توفيق نجم النادي الأهلي فيديو عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر أكرم توفيق وهو يرقص مع جمهوره من إحدى الكافيهات على أغنية أهلاوي أنا و الفخر ليا، مما أثار إعجاب متابعيه، و علق قائلا : أهلاوي أصيل.

واصل أكرم توفيق، وكريم فؤاد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ فقرات برنامج التأهيل الذي يخضعان له منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ونشر ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك صورة لأكرم توفيق وكريم فؤاد أثناء التدريبات فى مختار التتش وكتب قائلا: "كريم فؤاد وأكرم توفيق يواصلان البرنامج التأهيلي الخاص بهم من أجل العودة للمشاركة مع الفريق".

https://www.instagram.com/reel/CunjkACIbq4/?igshid=Y2I2MzMwZWM3ZA==