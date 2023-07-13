بديل إمام عاشور.. من هو صفقة الزمالك الجديدة بالميركاتو الصيفي؟

بديل إمام عاشور.. كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اقتراب اللاعب أسامة شيتة لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من الانتقال إلى الزمالك.

ووفقا لصحفية الشروق الجزائرية، فإن شيتة أعطى موافقة مبدئية على الانتقال لنادي الزمالك، حيث أبلغ أبلغ مسئولي نادي اتحاد العاصمة على رغبته للانتقال لصفوف الفارس الأبيض.

أسامة شيتة يقترب من الزمالك

وأكدت الصحيفة الجزائرية، أن اللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية ومن أبرزها نادي لوغانو السويسري ولكنه اختار الانتقال للزمالك.

وأشارت الصحيفة الجزائرية، إلى أن عقد أسامة شيتة انتهى مع نادي اتحاد العاصمة، ومن المتوقع انتقال اللاعب الجزائري إلى صفوف الزمالك وتوقيع على العقد “مجانا”، في حال إنتهاء أزمة إيقاف القيد .

و يجيد شيتة اللعب في مركز وسط الملعب المدافع بالإضافة الي اللعب في مركز قلب الدفاع، الأمر الذي يجعله بديلا مناسبا للاعب إمام عاشور بعد اقتراب انتقاله إلى الأهلي.

من هو اللاعب أسامة شيتة؟

أسامة شيتة لاعب جزائري الجنسية، يلعب في مركز الوسط ويجيد اللعب بقدمه اليسرى، حيث سبق وأكد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن رغبته في مدافع ومتوسط ميدان يلعبان بالقدم اليسرى.

بدأ أسامة شيتة رحلته مع الكرة بقطاع ناشئين مولودين الجزائر، ثم تصعد للفريق الأول وهو يبلغ من العمر 17 عاما.

أسامة شيتة صاحب الـ 26 عاما من مواليد 31 أكتوبر عام 1996 وتعد قيمته التسويقية 350 ألف يورو.

أرقام وإنجازات أسامة شيتة

خاض أسامة شيتة 38 مباراة بالموسم الحالي مع فريقه اتحاد العاصمة بواقع 2873 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا وتلقى 4 بطاقات صفراء.

وتوّج اللاعب صاحب الـ 26 عامًا خلال مسيرته بـ 4 ألقاب منهم بطولتي الكأس مع مولودين الجزائر موسمي 13/14 و15/16 وبطولة الكونفدرالية مع اتحاد العاصمة نسخة 2023 والدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة موسم 18/19.

ويستعد الزمالك لمواجهه فريق النادي الأهلي، اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.