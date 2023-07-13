عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بديل إمام عاشور.. من هو صفقة الزمالك الجديدة بالميركاتو الصيفي؟

الزمالك
الزمالك

بديل إمام عاشور.. كشفت تقارير صحفية جزائرية عن اقتراب اللاعب أسامة شيتة لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من الانتقال إلى الزمالك.

ووفقا لصحفية الشروق الجزائرية، فإن شيتة أعطى موافقة مبدئية على الانتقال لنادي الزمالك، حيث أبلغ أبلغ مسئولي نادي اتحاد العاصمة على رغبته للانتقال لصفوف الفارس الأبيض.

أسامة شيتة يقترب من الزمالك

وأكدت الصحيفة الجزائرية، أن اللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية ومن أبرزها نادي لوغانو السويسري ولكنه اختار الانتقال للزمالك.

وأشارت الصحيفة الجزائرية، إلى أن عقد أسامة شيتة انتهى مع نادي اتحاد العاصمة، ومن المتوقع انتقال اللاعب الجزائري إلى صفوف الزمالك وتوقيع على العقد “مجانا”، في حال إنتهاء أزمة إيقاف القيد .

و يجيد شيتة اللعب في مركز وسط الملعب المدافع بالإضافة الي اللعب في مركز قلب الدفاع، الأمر الذي يجعله بديلا مناسبا للاعب إمام عاشور بعد اقتراب انتقاله إلى الأهلي.

أبو مسلم: خط الدفاع أبرز نقاط ضعف الزمالك.. وأتوقع فوز الأهلي

أحمد صالح يحذر لاعبي الزمالك من الخسارة بالقمة: هتدخلوا في دوامة.. فيديو

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري

ماهر همام: الأهلي حقق إنجازا عالميا بـ5 بطولات..وكولر يعلم ثغرات الزمالك.. فيديو

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

من هو اللاعب أسامة شيتة؟

أسامة شيتة لاعب جزائري الجنسية، يلعب في مركز الوسط ويجيد اللعب بقدمه اليسرى، حيث سبق وأكد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن رغبته في مدافع ومتوسط ميدان يلعبان بالقدم اليسرى.

بدأ أسامة شيتة رحلته مع الكرة بقطاع ناشئين مولودين الجزائر، ثم تصعد للفريق الأول وهو يبلغ من العمر 17 عاما.

أسامة شيتة صاحب الـ 26 عاما من مواليد 31 أكتوبر عام  1996 وتعد قيمته التسويقية 350 ألف يورو.

أرقام وإنجازات أسامة شيتة

خاض أسامة شيتة 38 مباراة بالموسم الحالي مع فريقه اتحاد العاصمة بواقع 2873 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا وتلقى 4 بطاقات صفراء.

وتوّج اللاعب صاحب الـ 26 عامًا خلال مسيرته بـ 4 ألقاب منهم بطولتي الكأس مع مولودين الجزائر موسمي 13/14 و15/16 وبطولة الكونفدرالية مع اتحاد العاصمة نسخة 2023 والدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة موسم 18/19.

ويستعد الزمالك لمواجهه فريق النادي الأهلي، اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك أسامة شيتة صفقة الزمالك امام عاشور اخبار الزمالك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

زلزال خطير يضرب محافظة إيواته في اليابان

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

موضوعات متعلقة

عروض مصرية وخليجية.. حسم مصير طارق حامد بالدوري السعودي يوليو المقبل

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

انتهاكات ونزاعات قضائية| "فيفبرو" يحرج الكرة المصرية أمام العالم.. و"الجبلاية": حالات فردية

تفاصيل صادمة.. مجدى عبدالغني يكشف سبب أزمة تحذير فيفبرو من الدوري |خاص

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

اتحاد الجمباز يستقطب الطيور المهاجرة للعب باسم مصر والمحافظة على أبنائه

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بضرورة سداد مقدمات الوحدات السكنية

4 حقوق جديدة منحها القانون لحماية المستهلكين.. اعرفها

مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

بديل إمام عاشور.. من هو صفقة الزمالك الجديدة بالميركاتو الصيفي؟

هونر تطلق أحدث جهاز تابلت.. بسعر مناسب جدا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ