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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية العامة يؤدون امتحانات 3 مواد| تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم، الخميس، امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وامتحان مادة الأحياء للشعبة العملية "علوم"، وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية "رياضة"، في زمن مدته 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، داخل 72 لجنة موزعين على مستوى إدارات محافظة سوهاج.

وكان الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، قال إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج؛ ليكن لهم القدرة على التعامل مع الطلاب بما لا يؤثر على نفسيتهم بالسلب.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023م، يبلغ عددهم 29 ألفا و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية.

وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تم تأمين جميع اللجان ومنع البائعة الجائلين ورفع الإشغالات؛ من أجل توفير الهدوء في جيع لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

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الوزارة تبذل أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تفقد يوم الأحد الماضي، عددا من لجان سير الامتحانات، وعددا من الكنترولات؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية.

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بتفقد لجان مدرسة  قدري أبو حسين الثانوية التابعة لإدارة أخميم التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا ضرورة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للطلاب وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، موجهًا مراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

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