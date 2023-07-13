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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني يحمل ميليشيا الحوثي مسئولية تدهور سعر صرف العملة الوطنية

صدى البلد

 حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المسئولية الكاملة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.


ونقلت قناة "اليمن" الفضائية اليوم الخميس، عن الإرياني قوله، إن تدهور سعر الصرف نتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف تصدير النفط، واستيراد الغاز الإيراني مقابل الغاز المحلي، واستمرار اليمليشيا الحوثية في المضاربة بسعر العملة.


وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلت الارتفاع الكبير لعائدات ميناء الحديدة في تصعيد حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وسياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق اليمنيين، والتلاعب بسعر الصرف في المناطق المحررة، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.


وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم في ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية على اليمنيين، والتي تهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة الأزمة الإنسانية وتقويض فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام.

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