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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برنت أعلى 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مايو مع تباطؤ التضخم الأمريكي

صدى البلد

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى ‏منذ مايو، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد ف العالم في طريقها إلى الانتهاء.‏

وأظهرت بيانات صادرة  أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت ‏بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع ‏استمرار التضخم في التراجع.‏

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بلغت ذروتها.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 79.91 دولار للبرميل بحلول ‏الساعة 1256 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 80.05 دولار للبرميل في وقت ‏مبكر. 

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 62 سنتاً إلى 75.45 دولار ‏للبرميل.‏

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحاً في المعروض ‏خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية ‏إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في ‏الفترة الماضية.‏

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار ‏للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل ‏يوميا.‏

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