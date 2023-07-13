برنت أعلى 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مايو مع تباطؤ التضخم الأمريكي

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى ‏منذ مايو، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد ف العالم في طريقها إلى الانتهاء.‏

وأظهرت بيانات صادرة أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت ‏بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع ‏استمرار التضخم في التراجع.‏

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بلغت ذروتها.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 79.91 دولار للبرميل بحلول ‏الساعة 1256 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 80.05 دولار للبرميل في وقت ‏مبكر.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 62 سنتاً إلى 75.45 دولار ‏للبرميل.‏

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحاً في المعروض ‏خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية ‏إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في ‏الفترة الماضية.‏

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار ‏للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل ‏يوميا.‏